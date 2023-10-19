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Получение е-рецептов упростили: первый можно получить без визита к врачу

Фото: Е-рецепт можно получить без визита к врачу (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Получить первый электронный рецепт теперь можно без визита к врачу. Если пациент обращается дистанционно, врач сможет выписать е-рецепт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в пресс-службе, ранее пациент мог получить первый е-рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях. Во всех остальных случаях он обязательно должен физически присутствовать на приеме у врача при выписке первого электронного рецепта.

"Теперь это требование не обязательно. Исключение - пациенты, которые проходят заместительную поддерживающую терапию" - говорится в сообщении.

При этом в своем решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобах, а также сведения по его первичной учетной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарства должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом.

Электронные рецепты

Электронный рецепт - электронный медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) на основании внесенных медицинских записей о состоянии здоровья пациента и содержит назначение врача пациенту на определенное лекарственное средство.

С введением электронного рецепта усиливается ответственное употребление рецептурных лекарственных средств. Это позволит свести к минимуму проявления самолечения и нецелесообразного употребления рецептурных препаратов.

В октябре Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

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больничныйМинистерство здравоохранения Украины