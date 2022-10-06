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Получили отказ. Резников рассказал, как Россия пыталась приобрести зимнее обмундирование

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Четверг 06 октября 2022 16:49
Получили отказ. Резников рассказал, как Россия пыталась приобрести зимнее обмундирование Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация пыталась приобрести 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды через третьи страны. Однако получила отказ от Турции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, он наблюдает провал мобилизации в России и провал в обеспечении нового контингента.

"У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали", – заявил министр.

В то же время Резников считает, что поражение России в войне приведет к изменению режима в стране. Кремлю придется провести кадровые решения, обвинить кого-то, поскольку "им нужны чьи-то головы".

"Будет замена режима, будет "идеальный шторм" в России. А мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и будем готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, признанные международным сообществом в 1991 году", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США считают, что Украина должна завершить битву на юге до того, как зима принесет неблагоприятные условия для контрнаступления.

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