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Отримали SMS про блокування картки? Як українців атакують шахраї і що робити

Фото: Що робити, якщо перейшли за фішинговим посиланням (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Зловмисники масово розсилають повідомлення з фішинговими посиланнями - зокрема, про нібито заблоковані банківські картки, грошову допомогу або зламані акаунти у соцмережах.

РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області розповідає, як вберегти свої дані від шахраїв.

Правоохоронці зазначають, що у таких повідомленнях зазвичай пропонують перейти за посиланням і ввести особисті дані, нібито для підтвердження інформації. У результаті шахраї отримують доступ до облікових записів або фінансів жертви.

Це один із найпоширеніших видів кіберзлочинів. Шахраї видають себе за банки, держустанови чи платформи соцмереж, щоб виманити у жертви паролі, логіни, дані банківських карт або навіть SIM-картки.

Як захистити себе:

  • не переходьте за підозрілими посиланнями, блокуйте і скаржтесь на джерело;
  • не розголошуйте особисті чи банківські дані;
  • використовуйте складні паролі та різні для кожного акаунта;
  • увімкніть двофакторну аутентифікацію там, де це можливо;
  • захистіть свій номер телефону - забороніть віддалений перевипуск SIM-карт або перейдіть на контрактну форму обслуговування;
  • скачуйте програми лише з офіційних джерел, оновлюйте систему й використовуйте антивірус.

У разі, якщо ви стали жертвою фішингу, негайно телефонуйте 102 або зверніться до кіберполіції на сайті: cyberpolice.gov.ua.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, у 2024 році середня сума шахрайської транзакції зросла на 40% і сягнула 4247 гривень. Загальний обсяг збитків від незаконних дій з платіжними картками досяг 1,1 млрд гривень, що на 37% більше, ніж роком раніше.

Основною причиною шахрайства, як і в попередні роки, залишається соціальна інженерія - ситуації, коли самі клієнти розголошують свої персональні дані, реквізити карток або підтверджувальні коди.

У 2024 році на подібні випадки припало 84% усіх фінансових втрат, тоді як у 2023 році цей показник становив 80%.

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