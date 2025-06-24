Получили SMS о блокировке карты? Как украинцев атакуют мошенники и что делать

Злоумышленники массово рассылают сообщения с фишинговыми ссылками - в частности, о якобы заблокированных банковских картах, денежной помощи или взломанных аккаунтах в соцсетях.
РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области рассказывает, как уберечь свои данные от мошенников.
Правоохранители отмечают, что в таких сообщениях обычно предлагают перейти по ссылке и ввести личные данные, якобы для подтверждения информации. В результате мошенники получают доступ к учетным записям или финансам жертвы.
Это один из самых распространенных видов киберпреступлений. Мошенники выдают себя за банки, госучреждения или платформы соцсетей, чтобы выманить у жертвы пароли, логины, данные банковских карт или даже SIM-карты.
Как защитить себя:
В случае, если вы стали жертвой фишинга, немедленно звоните 102 или обратитесь в киберполицию на сайте: cyberpolice.gov.ua
Напомним, по данным Национального банка Украины, в 2024 году средняя сумма мошеннической транзакции выросла на 40% и достигла 4247 гривен. Общий объем убытков от незаконных действий с платежными картами достиг 1,1 млрд гривен, что на 37% больше, чем годом ранее.
Основной причиной мошенничества, как и в предыдущие годы, остается социальная инженерия - ситуации, когда сами клиенты разглашают свои персональные данные, реквизиты карт или подтверждающие коды.
В 2024 году на подобные случаи пришлось 84% всех финансовых потерь, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 80%.
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