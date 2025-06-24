Получили SMS о блокировке карты? Как украинцев атакуют мошенники и что делать

Правоохранители отмечают, что в таких сообщениях обычно предлагают перейти по ссылке и ввести личные данные, якобы для подтверждения информации. В результате мошенники получают доступ к учетным записям или финансам жертвы.

Это один из самых распространенных видов киберпреступлений. Мошенники выдают себя за банки, госучреждения или платформы соцсетей, чтобы выманить у жертвы пароли, логины, данные банковских карт или даже SIM-карты.

Как защитить себя:

не переходите по подозрительным ссылкам, блокируйте и жалуйтесь на источник;

не разглашайте личные или банковские данные;

используйте сложные пароли и разные для каждого аккаунта;

включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно;

защитите свой номер телефона - запретите удаленный перевыпуск SIM-карт или перейдите на контрактную форму обслуживания;

скачивайте программы только из официальных источников, обновляйте систему и используйте антивирус.

В случае, если вы стали жертвой фишинга, немедленно звоните 102 или обратитесь в киберполицию на сайте: cyberpolice.gov.ua