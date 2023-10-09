Отримали понад 100 звернень: у МЗС розповіли про ситуацію з українцями в Ізраїлі

"Загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі знаходиться 14 тисяч українців. Але по факту ця цифра в рази є більшою. Ми знаємо, що внаслідок бойових дій загинули дві українки. Ми маємо підтвердження про їхню смерть", - сказав Ніколенко.

Окрім того, за його словами, є інформація про можливу загибель ще двох українців в районі поблизу Сектора Гази, а також одного - в самому палестинському анклаві. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

"Наші дипломати працюють, аби з'ясувати повну картину. І ми зможемо тоді остаточно про це говорити", - додав речник.

Також він розповів про поранення неповнолітнього громадянина України із міста Сдерот. Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію та змогли вивести цього хлопчика. Він зараз в безпечному місті. Загроз його життю і здоров'ю немає.

Іншої інформації про постраждалих українців МЗС наразі не отримувало.

"Ми маємо зараз понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Річ у тім, що на тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали масово скасовувати авіарейси від Ізраїлю. Тому відповідно наші громадяни не можуть вилетіти та скористатися тими рейсами на які вони мали квитки", - розповів Ніколенко.

Він зазначив, що зараз українське посольство формує список громадян, які потребують допомоги й паралельно йде робота над пошуком рішенням щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю.

"Відповідно наші громадяни, які вже є в списку, вони мають очікувати інструкції від нашого посольства про подальші дії. Також люди, які мають проблеми, але ще не повідомили про це наше посольство, ми їх дуже просимо вийти на зв'язок з дипломатами для того, щоб ми мали контактну інформацію цих людей. І коли будуть відповідні рішення, щоб ми змогли їх проінформувати", - зазначив речник.

Загибель українцыв через напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль із сектору Газа в МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої країни загинули внаслідок бойових дій.

Як заявив президент Володимир Зеленський 8 жовтня, понад 100 українців, які перебувають в Ізраїлі, звернулися по допомогу до посольства.

Українські дипломати успішно евакуювали неповнолітнього громадянина України із міста Сдерот. Хлопчик отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі. Водночас з'явилась інформація про можливу загибель кількох українців в районі Гази.