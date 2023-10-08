Зеленський розповів, скільки українців в Ізраїлі звернулося про допомогу до посольства

Понад 100 українців, які перебувають в Ізраїлі, звернулося про допомогу до посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, українське посольство та поліція Ізраїлю співпрацюють для з'ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

"Посольство, всі наші дипломати разом з розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям. Вже є більше 100 звернень в посольство від наших громадян. Встановлено місцезнаходження 5 наших людей на півдні Ізраїлю", - повідомив Зеленський.

Президент вчергове закликав українців, які залишаються в Ізраїлі, бути уважними та виконувати інструкції місцевих сил безпеки.

Додамо, що в МЗС підтвердили, що дві громадянки України загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАСу вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

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