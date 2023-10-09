Получили более 100 обращений: в МИДе рассказали о ситуации с украинцами в Израиле

"В целом на консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев. Но по факту эта цифра в разы больше. Мы знаем, что в результате боевых действий погибли две украинки. У нас есть подтверждение об их смерти", - сказал Николенко.

Кроме того, по его словам, есть информация о возможной гибели еще двух украинцев в районе близ Сектора Газы, а также одного - в самом палестинском анклаве. Однако официального подтверждения пока нет.

"Наши дипломаты работают, чтобы выяснить полную картину. И мы сможем тогда окончательно об этом говорить", - добавил спикер.

Также он рассказал о ранении несовершеннолетнего гражданина Украины из города Сдерот. Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и смогли вывести этого мальчика. Он сейчас находится в безопасном городе. Угроз его жизни и здоровью нет.

Другой информации о пострадавших украинцах МИД пока не получал.

"У нас сейчас более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля. Дело в том, что на фоне обострения ситуации авиакомпании начали массово отменять авиарейсы от Израиля. Поэтому соответственно наши граждане не могут вылететь и воспользоваться теми рейсами, на которые у них были билеты", - рассказал Николенко.

Он отметил, что сейчас украинское посольство формирует список граждан, нуждающихся в помощи и параллельно идет работа над поиском решения относительно других путей выезда из Израиля.

"Соответственно наши граждане, уже имеющиеся в списке, они должны ожидать инструкции от нашего посольства о дальнейших действиях. Также люди, которые имеют проблемы, но еще не сообщили об этом наше посольство, мы их очень просим выйти на связь с дипломатами для того, чтобы мы имели контактную информацию этих людей. И когда будут соответствующие решения, чтобы мы смогли их проинформировать", - отметил спикер.

Гибель украинцев из-за нападения ХАМАС на Израиль

Напомним, что после нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль из сектора Газа в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашей страны погибли в результате боевых действий.

Как заявил президент Владимир Зеленский 8 октября, более 100 находящихся в Израиле украинцев обратились за помощью в посольство.

Украинские дипломаты успешно эвакуировали несовершеннолетнего гражданина Украины из города Сдерот. Мальчик получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле. В то же время появилась информация о возможной гибели нескольких украинцев в районе Газы.