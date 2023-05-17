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Отримали 41 рік на трьох. В Росії незаконно засудили кримських татар

Фото: в РФ незаконно засудили кримських татар на 41 рік на трьох (Кримська солідарність)
Автор: Каріна Левицька

В Росії незаконно засудили трьох кримських татар. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам - Олександру Сізікову, Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову.

  • До 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці засуджено Олександра Сізікова, який має інвалідність І групи по зору. Після звільнення суддя призначив йому півтора року обмеження волі, поклавши на нього обов’язки не відвідувати публічних заходів та зібрань.

Фото: Олександр Сізіков (Кримська солідарність)

  • Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також відбуватимуть у в'язниці, а потім кожен з них - по року обмеження волі.

"Незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій Росії стосовно представників корінного народу Кримського півострова. В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому Криму", - сказав Лубінець.

Особливого цинізму, за словами омбудсмена, додає той факт, що "вироки" оголошені напередодні 18-го травня, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Росія продовжує політику безпідставних переслідувань, обшуків, свавільних арештів, насильницьких зникнень, негуманного поводження з утримуваними, дискримінації стосовно кримських татар", - додав він.

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на чергове ганебне судилище, та посилити тиск на Росію, зокрема, санкційний, задля звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, у січні цього року в російському Південному окружному суді в Ростові-на-Дону оголосили так звані "вироки" п'ятьом фігурантам справи кримських мусульман. Вони отримали 65 років ув'язнення на всіх.

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