Получили 41 год на троих. В России незаконно осудили крымских татар

Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам - Александру Сизикову, Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову.

К 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме приговорен Александр Сизиков, имеющий инвалидность I группы по зрению. После увольнения судья назначил ему полтора года ограничения свободы, возложив на него обязанности не посещать публичные мероприятия и собрания.

Фото: Александр Сизиков (Крымская солидарность)

Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову суд назначил по 12 лет колонии строгого режима. Первые четыре года они также будут отбывать в тюрьме, а затем каждый из них – по году ограничения свободы.

"Незаконные "приговоры" крымским татарам по политически мотивированным делам являются очередным доказательством системных репрессий России в отношении представителей коренного народа Крымского полуострова. Таким образом агрессор пытается запугать и подавить какие-либо нелояльные гражданские движения и инициативы во временно оккупированном Крыму", - сказал Лубин.

Особый цинизм, по словам омбудсмена, добавляет тот факт, что "приговоры" объявлены накануне 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Россия продолжает политику безосновательных преследований, обысков, произвольных арестов, насильственных исчезновений, негуманного обращения с удерживаемыми, дискриминации в отношении крымских татар", - добавил он.

Лубинец призвал мировое сообщество отреагировать на очередное позорное судилище и усилить давление на Россию, в частности, санкционное для освобождения крымских политзаключенных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, в январе этого года в российском Южном окружном суде в Ростове-на-Дону объявили так называемые "приговоры" пяти фигурантам дела крымских мусульман. Они получили 65 лет заключения на всех.

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