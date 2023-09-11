Отримаємо F-16 вже у лютому? Ігнат відреагував на чутки про передачу Україні винищувачів

Точні терміни передачі Україні американських винищувачів F-16 поки що спрогнозувати неможливо. Оптимальним варіантом для нашої країни будуть постачання на початку наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Спікер прокоментував інформацію The Wall Street Journal про те, що Україна очікує застосувати F-16 для захисту неба вже в лютому 2024 року.
За словами Ігната, видання узагальнило всі заяви про передачу F-16, які робили європейські, американські та українські політики. При цьому прогнози з цього питання є різними.
"Тому сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року - це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше", - додав спікер Повітряних сил.
Він розповів, що процес підготовки полягає не лише у вивченні англійської мови, а й навчанні для того, щоб застосовувати літак. Зокрема, пілотам потрібно навчитися воювати на F-16.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляло, що наша країна може задіяти F-16 раніше, ніж очікувалося.
Зокрема, неназвані представники нашої країни розраховують, що пілоти використовуватимуть американські винищувачі вже цієї зими.
За оцінками джерел видання в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців.
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