RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Получим F-16 уже в феврале? Игнат отреагировал на слухи о передаче Украине истребителей

Фото: в Воздушных силах отреагировали на слухи о передаче Украине истребителей F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Точные сроки передачи Украине американских истребителей F-16 пока спрогнозировать невозможно. Оптимальным вариантом для нашей страны будут поставки в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Спикер прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года. 

По словам Игната, издание обобщило все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу разные. 

"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы довольно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", - добавил спикер Воздушных сил. 

Он рассказал, что процесс подготовки заключается не только в изучении английского языка, но и обучении для того, чтобы применять самолет. В частности, пилотам необходимо научиться воевать на F-16. 

Что предшествовало

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало, что наша страна может задействовать F-16 раньше, чем ожидалось

В частности, неназванные представители нашей страны рассчитывают, что пилоты будут использовать американские истребители уже этой зимой. 

По оценкам источников издания в Украине, США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраиныF-16Помощь УкраинеВоенная помощьВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины