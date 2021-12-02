Отражение атак и командная работа: стартовали первые в Украине киберучения

В рамках учений новые знания в сфере киберзащиты объектов критической инфраструктуры получают представители основных субъектов кибербезопасности, частного сектора и вузов. Сценарии учений созданы SANS Institute - ведущей мировой организацией, которая обучает и сертифицирует специалистов в этой сфере.

Формат Grid NetWars предусматривает имитацию кибератак и отражение их в команде.

"Украинские специалисты впервые получат престижную сертификацию от SANS Institute", - говорится в сообщении.

Как заявили в СНБО, эти учения - своеобразное подведение итогов, поскольку в течение года проводилось специальное обучение специалистов по киберзащите критически важной инфраструктуры.