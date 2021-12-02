Відбиття атак і командна робота: стартували перші в Україні кібернавчання

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) проводить перші в Україні кібернавчання. Учения National Cybersecurity Preparedness: Grid NetWars проходят при поддержке USAID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.
В рамках навчань нові знання в сфері кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури отримують представники основних суб'єктів кібербезпеки, приватного сектора і вишів. Сценарії навчань створено SANS Institute - провідною світовою організацією, яка навчає і сертифікує фахівців у цій сфері.
Формат Grid NetWars передбачає імітацію кібератак і відбиття їх в команді.
"Українські фахівці вперше отримають престижну сертифікацію від SANS Institute", - йдеться в повідомленні.
Як заявили в РНБО, ці навчання - своєрідне підведення підсумків, оскільки протягом року проводилося спеціальне навчання фахівців з кіберзахисту критично важливої інфраструктури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу в листопаді.