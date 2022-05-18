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Отравлены госпропагандой. Оккупационные войска потерпели в Украине невиданные десятки лет поражения, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Среда 18 мая 2022 13:58
Отравлены госпропагандой. Оккупационные войска потерпели в Украине невиданные десятки лет поражения, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

РФ продолжает терпеть такие поражения в войне против Украины, которых не видела за последние десятки лет. Однако отравленные госпропагандой россияне пока еще не понимают этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

"Оккупационные войска уже потерпели в Украине такие поражения, которых Россия не видела десятки лет в различных войнах. Отравленные государственной пропагандой многие россияне еще просто не осознают этого, не хотят видеть насколько велики их потери в разных смыслах этого слова: люди, экономика, культура будущее. Но жизнь заставит их почувствовать эти потери", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор проиграет.

Стоит отметить, в НАТО также заверили, результаты первых трех месяцев войны показали, что Вооруженные силы Украины могут одержать победу над российскими войсками.

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