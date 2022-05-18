Отруєні держпропагандою. Окупаційні війська зазнали в України небачених десятки років поразок, - Зеленський

РФ продовжує зазнавати таких поразок у війні проти України, яких не бачила за останні десятки років. Однак отруєні держпропагандою росіяни поки ще не розуміють цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

"Окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах. Отруєні державною пропагандою багато росіян ще просто не усвідомлюють цього, не хочуть бачити наскільки великі їхні втрати у різних сенсах цього слова: люди, економіка, культура майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу у війні. Однак президент Володимир Зеленський заявив, диктатор програє.

Варто зазначити, в НАТО також запевнили, результати перших трьох місяців війни показали, що Збройні сили України можуть здобути перемогу над російськими військами.

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