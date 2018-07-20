Отравление в лагере "Орленок": обнародована часть проведенных анализов

Пятнадцати детям, пострадавшим от отравления в лагере "Орленок", установлено диагноз "дизентерия"

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию о части результатов проведенных анализов в пострадавших вследствие отравление в лагере "Орленок" в Донецкой области. Об этом Денисова сообщила Facebook.

Она отметила, что в это время представитель Уполномоченного по Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский находится на связи с медиками.

"Уже поступила первая часть результатов проведенных анализов. Пятнадцати детям поставлен диагноз "дизентерия". То есть лето в этих детей забрали - сначала лечение, потом восстановление", - отметила омбудсмен.

Она уточнила, что дети поступали с отравлением в больницы в разное время, поэтому результаты клинических исследований также поступают частями.

"Открыто производство, в рамках которого будет выяснять, что стало причиной массового отравления детей и взрослых", - отметила омбудсмен.

Фото: результаты исследования причин отравления в лагере "Орленок" (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, 19 июля Донецкий областной лабораторный центр Минздрава установил причину отравления детей в лагере "Орленок" Донецкой области, что произошло 16-17 июля. У 18 детей подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отравились дети, закрыт, а по факту отравления начато уголовное дело. Число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.