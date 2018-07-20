Отруєння у таборі "Орлятко": отримано частину проведених аналізів

П’ятнадцятьом дітям, постраждалим від отруєння у таборі "Орлятко", встновлено діагноз "дизентерія"

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію щодо частини результатів проведених аналізів у постраждалих внаслідок отруєння у таборі "Орлятко" у Донецькій області. Про це Денісова повідомила у Facebook.

Вона зазначила, що представник Уповноваженого по Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський перебуває на зв’язку із медиками.

"Вже надійшла перша частина результатів проведених аналізів. П’ятнадцятьом дітям поставлено діагноз "дизентерія". Тобто літо в цих дітей забрали - спочатку лікування, потім відновлення", - зазначила омбудсмен.

Вона уточнила, що діти поступали з отруєнням у лікарні в різний час, тому результати клінічних досліджень також надходять частинами.

"Відкрито провадження, у рамках якого з’ясовуватимо, що стало причиною масового отруєння дітей і дорослих", - зазначила омбудсмен.

Фото: результати дослідження причин отруєння у таборі "Орлятко" (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, 19 липня Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я встановив причину отруєння дітей у таборі "Орлятко" Донецької області, що сталося 16-17 липня. У 18 дітей підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що табір, в якому отрулися діти, закрито, а за фактом отруєння розпочато кримінальну справу. Число госпіталізованих у результаті масового отруєння у дитячому таборі зросло до 94 осіб.