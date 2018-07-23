Отравления в лагере "Орленок": большинство пострадавших уже выписывают

Сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека, а в городе Константиновка - один

Большинство пострадавших детей, которые отравились в лагере "Орленок" уже выписывают. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова отмечает, что ее представитель Павел Лисянский сообщил, что сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека, а в городе Константиновка - один.

Также омбудсмен сообщает, что в городе Лиман выписывают 7 больных.

В Славянске - 16 больных. В городе Краматорск - один человек выписывается, а в Мирнограде - трое.

"По состоянию на утро 23 июля в 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз дизентерия. Обнаружили также инфекции стафилококк и ентеробактер", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в среду должны предоставить полный и развернутый анализ по общему количеству людей.

Отметим, что ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию по части результатов проведенных анализов у пострадавших в результате отравления в лагере "Орленок" в Донецкой области.

Напомним, что 19 июля Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения установил причину отравления детей в лагере "Орленок" Донецкой области, что произошло 16-17 июля. У 18 детей подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отровились дети, закрыт, а по факту отравления начато уголовное дело. Число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.