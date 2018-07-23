Отруєння у таборі "Орлятко": більшість постраждалих вже виписують

Наразі у лікарні міста Дружківка залишаються ще три особи, а у місті Костянтинівка - одна

Більшість постраждалих дітей, які отруїлись у таборі "орлятко" вже виписують. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денісова зазначає, що її представник Павло Лисянский повідомив, що наразі у лікарні міста Дружківка залишаються ще три особи, а у місті Костянтинівка - одна.

Також омбудсмен повідомляє, що у місті Лиман виписують 7 хворих.

У Слов’янську - 16 хворих. У місті Краматорськ - одна людина виписується, а в Мирнограді - троє.

"Станом на ранок 23 липня у 67 постраждалих від отруєння підтверджений діагноз дизентерія. Виявили також інфекції стафілокок та ентеробактер", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у середу мають надати повний і розгорнутий аналіз по загальній кількості людей.

Відзначимо, що раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію щодо частини результатів проведених аналізів у постраждалих внаслідок отруєння у таборі "Орлятко" у Донецькій області.

Нагадаємо, що 19 липня Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я встановив причину отруєння дітей у таборі "Орлятко" Донецької області, що сталося 16-17 липня. У 18 дітей підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що табір, в якому отруїлися діти, закрито, а за фактом отруєння розпочато кримінальну справу. Число госпіталізованих у результаті масового отруєння у дитячому таборі зросло до 94 осіб.