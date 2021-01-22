Отравление журавлей в "Аскании-Новой": могут погибнуть все молодые птицы

В заповеднике "Аскания-Нова" (Херсонская область) могут погибнуть все молодые серые журавли из-за случаев массовых отравлений. Причиной тому является нарушение правил обращения с химикатами.

Об этом глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас в заповеднике ведется расследование и устанавливаются все причастные к преступлению.

"Случаев массовых отравлений много, нарушений правил обращения с химикатами - еще больше. Не все они такие громкие, как ситуация в "Аскании-Нова". Возможно именно этот случай поможет по-новому взглянуть на проблему? Ведь такие ситуации недопустимы", - написала Магалецкая.

Она также отметила, что причиной отравлений является химикаты от агропредприятий, поскольку специалисты Госпродпотребслужбы нашли во внутренних органах и мышцах птиц фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций.

"Есть две версии: Первая. Это последствия борьбы с грызунами на полях. Вторая. Это безответственный подход к утилизации протравленного зерна. Его могли просто выбросить на поле", - отметила Владислава Магалецька.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Аскании-Новой" погибли около 185 серых журавлей. Тогда полиция возбудила по данному факту уголовное дело.