ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В "Аскании-Новой" погибли около 185 журавлей из "Красной книги". Возбуждено дело

Аскания-Нова, Понедельник 11 января 2021 14:42
В "Аскании-Новой" погибли около 185 журавлей из "Красной книги". Возбуждено дело
Фото: серый журавель (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" погибли около 185 серых журавлей, которые внесены в "Красную книгу Украины". Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам директора заповедника, краснокнижные птицы вымерли на протяжении недели.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбой с грызунами. Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции", - заявили в полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, нанесенные государству.

Напомним, весной в Закарпатской области мужчина совершил поджог в биосферном заповеднике "Долина нарциссов". Тогда также правоохранители возбудили уголовное дело.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области появится новая локация для фотоотхоты на редких диких зверей и краснокнижных птиц.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество заповедникиптицы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь