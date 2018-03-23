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Отравление Скрипаля является "атакой на суверенитет ЕС", - Макрон

НовостиПолитика    23.03.2018 - 18:13
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Дипломатическое давление на Москву усиливается

Отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании было "атакой на суверенитет Евросоюза". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

"Мы рассматриваем это нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и атаку на европейский суверенитет", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после саммита в Брюсселе.

На саммите в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала других лидеров ЕС о том, что произошло в Солсбери.

На данный момент дипломатическое давление на Москву усиливается из-за ее роли в нападении на Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

ЕС отзывает своего посла в Москве для консультаций, и ряд государств-членов ЕС рассматривают вопрос о том, чтобы взять пример с Британии и выслать российских дипломатов, которые могут на самом деле быть разведчиками.

Латвия уже заявила, что вышлет российских дипломатов из страны, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что в понедельник будут приняты дальнейшие меры, а Меркель заявила, что дальнейшие скоординированные действия "необходимы" для реагирования на этот инцидент.

Напомним, 21 марта Туск заявил, что он не поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах из-за нападения на экс-разведчика Скрипаля.

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Теги публикации: отравление, агрессия РФ, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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