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Отруєння Скрипаля є "атакою на суверенітет ЄС", - Макрон

НовиниПолітика    23.03.2018 - 18:13
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Дипломатичний тиск на Москву посилюється

Отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії було "атакою на суверенітет Євросоюзу". Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає AFP.

"Ми розглядаємо цей напад як серйозний виклик для нашої безпеки та атаку на європейський суверенітет", - заявив Макрон на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель після саміту у Брюсселі.

На саміті в четвер, 22 березня, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей поінформувала інших лідерів ЄС про те, що сталося в Солсбері.

Наразі дипломатичний тиск на Москву посилюється через її роль у нападі на Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

ЄС відкликає свого посла в Москві для консультацій, і низка держав-членів ЄС розглядають питання про те, щоб взяти приклад з Британії і вислати російських дипломатів, які можуть насправді бути розвідниками.

Латвія вже заявила, що вишле російських дипломатів з країни, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що у понеділок буде вжито подальших заходів, а Меркель заявила, що подальші скоординовані дії "необхідні" для реагування на цей інцидент.

Нагадаємо, 21 березня Туск заявив, що він не привітав президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах через напад на екс-розвідника Скрипаля.

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Теги публікації: отравление, агресія РФ, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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