Туск не поздравил Путина с победой на выборах из-за химатаки в Солсбери

Дональд Туск не поздравил Путина с победой на выборах в РФ

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что он не поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах из-за химатаки в Солсбери (Британия). Об этом сообщает Reuters.

"После нападения в Солсбери я не настроен праздновать повторное назначение президента Путина", - сообщил Туск журналистам.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает, что близость выборов президента в России определила выбор момента нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

По словам Джонсона, покушение на Скрипаля в Великобритании, вероятно, было приурочено к президентским выборам в России. Джонсон также заявлял, что Великобритания извлекла уроки из отравления Сергея Скрипаля. Лондон будет оказывать давление на Россию.

Отметим, Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.