Отравление Скрипаля: Польша поддержит санкции против РФ

Польша готова поддержать санкции против России в связи с отравлением экс-шпиона Скрипача, если об этом будет идти речь на европейском уровне. Об этом в пятницу заявил лава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает TVN 24.

"Что касается санкций, Польша поддержит такие действия. Конечно, двух стран для этого недостаточно, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил готовность поднять эту тему в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам, и эта тема была включена в план обсуждения", - сказал глава польского МИД.

Он отметил, что власти Польши уверены, что "российское государство приняло участие в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ и британской разведки Сергея Скрипаля".

Чапутович подчеркнул, что "международное сообщество не должно остаться в стороне от этого вопроса и продемонстрировать решимость в отношении России".

Глава польского МИД отметил, что заседание Совета ЕС в понедельник состоится на следующий день после президентских выборов в России. Он отметил, что "пришло время направить четкий сигнал о нашей позиции".

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия "с большой долей вероятности" считает, что приказ отравить экс-шпиона отдал лично президент РФ Владимир Путин.