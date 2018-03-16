Отруєння Скрипаля: Польща підтримає санкції проти РФ

Польща готова підтримати санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, якщо про це буде йти мова на європейському рівні. Про це в п'ятницю заявив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє TVN 24.

"Що стосується санкцій, Польща підтримає такі дії. Звичайно, двох країн для цього недостатньо, але ми обговоримо це питання. Я висловив готовність підняти цю тему у понеділок на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, і ця тема була включена в план обговорення", - сказав глава польського МЗС.

Він зазначив, що влада Польщі впевнені, що "російська держава взяло участь у замаху на вбивство колишнього полковника ГРУ і британської розвідки Сергія Скрипаля".

Чапутович підкреслив, що "міжнародне співтовариство не повинно залишитися осторонь від цього питання і продемонструвати рішучість щодо Росії".

Глава польського МЗС зазначив, що засідання Ради ЄС у понеділок відбудеться на наступний день після президентських виборів у Росії. Він зазначив, що "настав час направити чіткий сигнал щодо нашої позиції".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія "з великою часткою ймовірності" вважає, що наказ отруїти екс-шпигуна віддав особисто президент РФ Володимир Путін.