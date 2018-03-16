Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Отруєння Скрипаля: Польща підтримає санкції проти РФ

НовиниПолітика    16.03.2018 - 15:06
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Питання введення санкцій буде піднято на засіданні Ради ЄС у понеділок

Польща готова підтримати санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, якщо про це буде йти мова на європейському рівні. Про це в п'ятницю заявив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє TVN 24.

"Що стосується санкцій, Польща підтримає такі дії. Звичайно, двох країн для цього недостатньо, але ми обговоримо це питання. Я висловив готовність підняти цю тему у понеділок на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, і ця тема була включена в план обговорення", - сказав глава польського МЗС.

Він зазначив, що влада Польщі впевнені, що "російська держава взяло участь у замаху на вбивство колишнього полковника ГРУ і британської розвідки Сергія Скрипаля".

Чапутович підкреслив, що "міжнародне співтовариство не повинно залишитися осторонь від цього питання і продемонструвати рішучість щодо Росії".

Глава польського МЗС зазначив, що засідання Ради ЄС у понеділок відбудеться на наступний день після президентських виборів у Росії. Він зазначив, що "настав час направити чіткий сигнал щодо нашої позиції".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія "з великою часткою ймовірності" вважає, що наказ отруїти екс-шпигуна віддав особисто президент РФ Володимир Путін.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
НАТО не хоче нової "холодної війни", - Столтенберг Лондон передасть на аналіз зразок речовини, якою отруїли Скрипаля
Теги: Польша, шпион, отравление
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top