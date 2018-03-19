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Отравление Скрипаля: Могерини заявила о солидарности ЕС с Великобританией

НовостиПолитика    19.03.2018 - 11:18
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Могерини не ответила на вопрос о введении новых санкций в отношении РФ

Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает Reuters.​

"Встреча начнется с отчета Бориса Джонсона (министр иностранных дел Британии, - ред.) об инциденте в Солсбери. Евросоюз подтвердит полную солидарность с Великобританией, заявит о своей глубокой озабоченности. Я всегда ожидаю единства стран Евросоюза", - заявила Могерини на заседании Совета ЕС.

На вопросы о введении новых санкций против России в связи отравление Скрипаля представитель ЕС не ответила.

Напомним, в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона.


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Теги: Евросоюз, Великобритания, Могерини
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