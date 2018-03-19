Отравление Скрипаля: Могерини заявила о солидарности ЕС с Великобританией

Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает Reuters.​



"Встреча начнется с отчета Бориса Джонсона (министр иностранных дел Британии, - ред.) об инциденте в Солсбери. Евросоюз подтвердит полную солидарность с Великобританией, заявит о своей глубокой озабоченности. Я всегда ожидаю единства стран Евросоюза", - заявила Могерини на заседании Совета ЕС.



На вопросы о введении новых санкций против России в связи отравление Скрипаля представитель ЕС не ответила.

Напомним, в Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона.





