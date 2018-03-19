Отравление Скрипаля: в Великобританию прибыли международные эксперты-химики

В Великобританию прибыла группа международных экспертов по химическому оружию, чтобы получить образцы нервно-паралитического вещества, которым отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, как отметили в британском Министерстве иностранных дел, образцы вещества будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов.

Итого проведения тестов ожидаются не менее чем через две недели.

Напомним, как соообщалось ранее, єкс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией могли отравить нервно-паралитическим веществом через систему вентиляции автомобиля. Так, согласно указанной версии, нервно-паралитическое вещество было порошкообразной формы и распространилось по автомобилю через вентиляционную систему.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России.