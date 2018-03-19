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Отруєння Скрипаля: Могеріні заявила про солідарність ЄС з Великобританією

НовиниПолітика    19.03.2018 - 11:18
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Могеріні не відповіла на питання про введення нових санкцій проти РФ

Європейський союз (ЄС) повністю підтримує Велику Британію у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерини, передає Reuters.

"Зустріч розпочнеться з звіту Бориса Джонсона (міністр закордонних справ Британії, - ред.) про інцидент в Солсбері. Євросоюз підтвердить повну солідарність з Великою Британією, заявить про свою глибоку стурбованість. Я завжди очікую єдності країн Євросоюзу", - заявила Могеріні на засіданні Ради ЄС.

На питання про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку отруєння Скрипаля представник ЄС не відповіла.

Нагадаємо, в Велику Британію прибула група міжнародних експертів по хімічній зброї, щоб отримати зразки нервово-паралітичної речовини, яким отруїли російського екс-шпигуна.


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Теги: Евросоюз, Великобритания, Могерини
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