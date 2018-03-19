Отруєння Скрипаля: Могеріні заявила про солідарність ЄС з Великобританією

Європейський союз (ЄС) повністю підтримує Велику Британію у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерини, передає Reuters.



"Зустріч розпочнеться з звіту Бориса Джонсона (міністр закордонних справ Британії, - ред.) про інцидент в Солсбері. Євросоюз підтвердить повну солідарність з Великою Британією, заявить про свою глибоку стурбованість. Я завжди очікую єдності країн Євросоюзу", - заявила Могеріні на засіданні Ради ЄС.



На питання про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку отруєння Скрипаля представник ЄС не відповіла.

Нагадаємо, в Велику Британію прибула група міжнародних експертів по хімічній зброї, щоб отримати зразки нервово-паралітичної речовини, яким отруїли російського екс-шпигуна.





