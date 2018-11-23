ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Отравление Скрипалей: полиция опубликовала новые видео подозреваемых

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 07:39
Отравление Скрипалей: полиция опубликовала новые видео подозреваемых
Фото: подозреваемые в отравлении (скриншот из видео)

Правоохранители Британии продолжают расследование отравления бывшего двойного агента и его дочери

Полиция Британии опубликовала новые видеозаписи, что связаны с отравлением  бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

На видео показаны двое мужчин, которых правоохранители Британии обвиняют в отравлении. На первом видео, которое было записано 4 марта 2018 года в 11:48 за местным временем, двое мужчин проходят через турникеты вокзала Солсбери. На втором видео, что было заснято через десять минут, они идут по улице Уилтон-Роуд, которая недалеко от дома Скрипаля. На третьей видеозаписи подозреваемые в отравлении идут по одной из улиц Солсбери, полиция сообщила, что видео было снято около 13:00 по местному времени.

Правоохранители заявили, что контртеррористическое подразделение полиции Лондона продолжает расследование и собирается "привлечь к ответу всех лиц, что ответственны за безрассудные акты". Они далее разыскивают тех, "кто мог видеть кого-либо из этих мужчин в Британии между 2 и 4 марта". Также полиция разыскивает людей, что могли заметить поддельную упаковку духов или флакон, где находилось отравляющее вещество.

Напомним, экс-сотрудник визового центра Британии рассказал о планах ФСБ отправить туда "пару человек". ФСБ пыталась завербовать бывшего сотрудника британского визового центра TLSсontact. 

Британия призвала РФ открыть доступ судов к портам Украины В Британии допустили продление переходного периода по Brexit
Новости Украины Великобританияподозреваемыеотравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь