Отравление Скрипалей: полиция опубликовала новые видео подозреваемых

Фото: подозреваемые в отравлении (скриншот из видео)

Правоохранители Британии продолжают расследование отравления бывшего двойного агента и его дочери

Полиция Британии опубликовала новые видеозаписи, что связаны с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

На видео показаны двое мужчин, которых правоохранители Британии обвиняют в отравлении. На первом видео, которое было записано 4 марта 2018 года в 11:48 за местным временем, двое мужчин проходят через турникеты вокзала Солсбери. На втором видео, что было заснято через десять минут, они идут по улице Уилтон-Роуд, которая недалеко от дома Скрипаля. На третьей видеозаписи подозреваемые в отравлении идут по одной из улиц Солсбери, полиция сообщила, что видео было снято около 13:00 по местному времени.

Правоохранители заявили, что контртеррористическое подразделение полиции Лондона продолжает расследование и собирается "привлечь к ответу всех лиц, что ответственны за безрассудные акты". Они далее разыскивают тех, "кто мог видеть кого-либо из этих мужчин в Британии между 2 и 4 марта". Также полиция разыскивает людей, что могли заметить поддельную упаковку духов или флакон, где находилось отравляющее вещество.

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