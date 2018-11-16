Экс-сотрудник визового центра Британии рассказал о планах ФСБ отправить туда "пару человек"

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ФСБ пыталась завербовать бывшего сотрудника британского визового центра TLSсontact

Бывший сотрудник британского визового центра TLSсontact рассказал о планах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России отправить туда "пару человек". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider и Bellingcat.

По его словам, ФСБ пыталось его завербовать. В частности, весной 2016 года сотрудники ФСБ сообщили ему о планах отправить в Британию "пару человек" и хотят, чтобы они беспрепятственно получили визы "без лишних проверок".

Через несколько месяцев Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, впервые оказались в Британии.

Он рассказал, что был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве с ФСБ. По его словам, в марте 2016 года ему позвонил человек с незнакомого номера и представился сотрудником Главного управления ФМС в Москве. Он сообщил, что у жены работника визового центра "проблема с иммиграционным статусом".

"Он достал образец соглашения о сотрудничестве с ФСБ и сказал, что у меня два варианта: или я начинаю добровольно сотрудничать с ФСБ, предоставляя информацию, которой располагаю благодаря моей работе в визовом центре, или он возбудит уголовное дело против моей матери", - рассказал он.

В апреле он встретился "специалистом из управления "К" ФСБ", который потребовал предоставить доступ к системам Визового центра Британии через уязвимость в системе электронных очередей.

Напомним, ранее в расследовании Bellingcat было установлена личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Как отмечает издание, в поиске помог сайт военного училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Среди них был Анатолий Чепига. Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу.

Ранее в Британии установили личности двух мужчин, которые фигурируют в отравлении Скрипалей в английском городе Солсбери. Их обвинили в заговоре с целью убийства с использованием вещества "Новичок". Позже было установлено, что сотрудники ГРУ РФ, которых подозревают в отравлении Скрипалей, с сентября 2016 года по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву. Также в Британии заявили, что подозреваемые в Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.