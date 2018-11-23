Отруєння Скрипалів: поліція опублікувала нові відео підозрюваних

Фото: підозрювані в отруєнні (скріншот з відео)

Правоохоронці Британії продовжують розслідування отруєння колишнього подвійного агента і його дочки

Поліція Британії опублікувала нові відеозаписи, що пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На відео показано двоє чоловіків, які правоохоронці Британії звинувачують в отруєнні. На першому відео, яке було записано 4 березня 2018 року в 11:48 за місцевим часом, двоє чоловіків проходять через турнікети вокзалу Солсбері. На другому відео, що було знято через десять хвилин, вони йдуть по вулиці Уілтон-Роуд, яка неподалік від будинку Скрипаля. На третьому відеозапису підозрювані в отруєнні йдуть по одній з вулиць Солсбері, поліція повідомила, що відео було знято близько 13:00 за місцевим часом.

Правоохоронці заявили, що контртерористичний підрозділ поліції Лондона продовжує розслідування і збирається "притягнути до відповідальності всіх осіб, що відповідальні за безрозсудні акти". Вони далі розшукують тих, "хто міг бачити кого-небудь з цих чоловіків у Британії між 2 і 4 березня". Також поліція розшукує людей, що могли помітити підроблену упаковку духів або флакон, де знаходилося отруйна речовина.

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