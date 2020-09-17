Отравление Навального: США и Британия призвали РФ обеспечить прозрачность расследования

Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Майкл Помпео и Доминик Рааб призвали Россию обеспечить полную прозрачность дела об отравления оппозиционера Алексея Навального. Они отметили недопустимость применения химоружия.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Мы вместе осуждаем отравления Алексея Навального. Любое использование химического оружия недопустимо при любых обстоятельствах. Так было два года назад после нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери, и подобное произойшло сейчас", - заявил Помпео.

Помпео и Рааб присоединились к коллегам из стран G7 и призвали Россию обеспечить полную прозрачность дела об отравлении Навального.

Напомним, ранее ЕС пригрозил России пересмотром отношений из-за отравления Навального.

Как известно, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок". Сейчас он пришел в сознание и вскоре собирается вернуться в Россию.

В Кремле отрицают причастность к отравлению оппозиционера.