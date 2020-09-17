ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отравление Навального: США и Британия призвали РФ обеспечить прозрачность расследования

Вашингтон, Четверг 17 сентября 2020 05:43
Отравление Навального: США и Британия призвали РФ обеспечить прозрачность расследования
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Украина

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Майкл Помпео и Доминик Рааб призвали Россию обеспечить полную прозрачность дела об отравления оппозиционера Алексея Навального. Они отметили недопустимость применения химоружия.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Мы вместе осуждаем отравления Алексея Навального. Любое использование химического оружия недопустимо при любых обстоятельствах. Так было два года назад после нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери, и подобное произойшло сейчас", - заявил Помпео.

Помпео и Рааб присоединились к коллегам из стран G7 и призвали Россию обеспечить полную прозрачность дела об отравлении Навального.

Напомним, ранее ЕС пригрозил России пересмотром отношений из-за отравления Навального.

Как известно, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Потом оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок". Сейчас он пришел в сознание и вскоре собирается вернуться в Россию.

В Кремле отрицают причастность к отравлению оппозиционера.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияНавальныйотравление
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь