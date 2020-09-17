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Отруєння Навального: США і Британія закликали РФ забезпечити прозорість розслідування

Вашингтон, Четвер 17 вересня 2020 05:43
Отруєння Навального: США і Британія закликали РФ забезпечити прозорість розслідування
Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Україна

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії Майкл Помпео і Домінік Рааб закликали Росію забезпечити повну прозорість справи про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Вони наголосили на неприпустимості застосування хімзброї.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

"Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустимо при будь-яких обставинах. Так було два роки тому після нападу із застосуванням хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Солсбері, і подібне проізойшло зараз", - заявив Помпео.

Помпео і Рааб приєдналися до колег з країн G7 і закликали Росію забезпечити повну прозорість справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, раніше ЄС пригрозив Росії переглядом відносин через отруєння Навального.

Як відомо, Олексій Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок". Зараз він прийшов до тями й незабаром збирається повернутися в Росію.

У Кремлі заперечують причетність до отруєння опозиціонера.

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