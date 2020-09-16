Отравление Навального не останется без ответа ЕС, - фон дер Ляйен

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)

Отравление Алексея Навального, российского оппозиционера, не останется без ответа. Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны это понимать.

Об этом в ходе выступления в Европарламенте заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также заявила, что отравление Навального стало еще одним проявлением того подхода, которого придерживается Россия на мировой арене.

"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать, что отравление Навального при помощи химического вещества - это не единичный случай. Мы видим что-то похожее в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери… И эта тенденция не меняется, и никакой газопровод этого не изменит", - заявила она.

People want to move out of this corona world, out of this fragility, out of uncertainty. They're ready for change & they're ready to move on. This is the moment for Europe to lead the way from this fragility towards a new vitality. My 1st #SOTEU address https://t.co/5kPoFnKCH9 — Ursula von der Leyen - Follow #SOTEU (@vonderleyen) September 16, 2020

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осуждает отравление Навального и ждет более детальную информацию по поводу этого покушения.

Также стало известно, что Навальный планирует вернуться в Российскую Федерацию. Оппозиционер недавно полностью пришел в себя в немецкой клинике "Шарите" после того, как в России его отравили ядом "Новичок". Официально российская власть не подтверждает причастность к отравлению.