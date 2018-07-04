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Интервью

Отравление в детском лагере: в "Охматдете" рассказали о состоянии впавшей в кому девочки

НовостиОбщество    04.07.2018 - 12:52
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

У ребенка полиорганная недостаточность, заявили в больнице

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" рассказали, что состояние ребенка, который отравился в детском лагере в Киевской области, крайне тяжелое, девочка до сих пор находится в коме. Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной терапии и острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александр Урин во время брифинга.

По его словам, на данный момент проводится расширенный консилиум с участием специалистов, чтобы установить причину состояния ребенка.

Также он отметил, что врачам удалось стабилизировать состояние девочки. Тем не менее, она до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции. Урин отметил, что у ребенка полиорганная недостаточность.

На вопрос журналистов о диагнозе ребенка врач заявил, что родители против разглашения информации.

Также Урин не подтвердил информацию о предварительном диагнозе энцефалит.

Напомним, ранее в в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов заявили, что в частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре.

По данным ведомства, один ребенок с предварительным диагнозом энцефалит находится в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет", еще 11 в удовлетворительном состоянии.

 

Отравление детей в лагере в Киевской области: стала известна причина В Киевской области в лагере отравились 12 детей, один ребенок в коме
Теги публикации: Киевская область, Охматдет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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