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Отруєння в дитячому таборі: в "Охматдиті" розповіли про стан дівчинки, яка впала в кому

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 12:52
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

У дитини поліорганна недостатність, заявили в лікарні

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" розповіли, що стан дитини, яка отруїлася в дитячому таборі в Київській області, вкрай важкий, дівчинка досі перебуває в комі. Про це повідомив завідувач відділенням інтенсивної терапії та гострих інтоксикацій клініки "Охматдит" Олександр Урін під час брифінгу.

За його словами, на даний момент проводиться розширений консиліум за участю фахівців, щоб встановити причину стану дитини.

Також він відзначив, що лікарям вдалося стабілізувати стан дівчинки. Тим не менш, вона досі перебуває на апараті штучної вентиляції. Урін зазначив, що у дитини поліорганна недостатність.

На питання журналістів про діагноз дитини лікар заявив, що батьки проти розголошення інформації.

Також він не підтвердив інформацію про попередній діагноз енцефаліт.

Нагадаємо, раніше у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів заявили, що в приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі.

За даними відомства, одна дитина з попереднім діагнозом енцефаліт знаходиться в важкому стані в лікарні "Охматдит", ще 11 в задовільному стані.

 

Отруєння дітей у таборі в Київській області: стала відома причина У Київській області в таборі отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі
Теги публікації: Київська область, Охматдит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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