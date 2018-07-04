Отравление детей в лагере в Киевской области: стала известна причина

Дети отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления

В частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Сообщается, что специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование в ходе которого установили, что 30 июня детям, согласно меню, выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истек 1 июня 2018 года. При этом в тот же день тренеры изъяли у детей 26 йогуртов и хранили их в собственных комнатах, после чего вернули детям через сутки.

По данным ведомства, один ребенок с предварительным диагнозом энцефалит находится в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет", еще 11 в удовлетворительном состоянии. Десять детей родители забрали домой, еще один ребенок остался в изоляторе лагеря.

Напомним, 3 июля в частном детском лагере Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме. Прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по факту отравления детей.