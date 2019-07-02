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Отравление детей в Николаевской обл.: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 11:38
Отравление детей в Николаевской обл.: в ОГА рассказали о состоянии пострадавших
Иллюстративное фото (УНИАН)

Число госпитализированных детей не изменилось

Пострадавшие от отравления в Николаевской области дети находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской областной госадминистрации.

Указано, что дети находятся под постоянным медицинским наблюдением.

"По состоянию на утро 2 июля изменений по количеству госпитализированных детей в инфекционное отделение Березанской ЦРБ из загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Салют" с. Коблево нет. В больнице остаются 16 детей, новых пациентов из указанного заведения отдыха не поступало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОГА и управление здравоохранения ОГА держат на контроле состояние здоровья детей и оказание им медицинской помощи.

Напомним, в Николаевской области в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей. Так, в селе Коблево в лагере "Салют" были обнаружены дети, больные кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. Были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.

В Николаевской области массово отравились дети Из-за отравления в Луганской обл. в больницу попали еще 2 ребенка
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