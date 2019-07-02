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Отруєння дітей у Миколаївській обл.: в ОДА розповіли про стан постраждалих

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 11:38
Отруєння дітей у Миколаївській обл.: в ОДА розповіли про стан постраждалих
Ілюстративне фото (УНІАН)

Число госпіталізованих дітей не змінилося

Постраждалі від отруєння у Миколаївській області діти знаходяться у задовільному стані. Про це повідомляє прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської обласної держадміністрації.

Вказано, що діти перебувають під постійним медичним наглядом.

"Станом на ранок 2 липня змін щодо кількості госпіталізованих дітей до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Салют" с. Коблеве немає. У лікарні лишаються 16 дітей, нових пацієнтів з вказаного закладу відпочинку не надходило", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ОДА та управління охорони здоров’я ОДА тримають на постійному контролі стан здоров’я дітей та надання їм медичної допомоги.

Нагадаємо, у Миколаївській області в заміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Салют" отруїлися 16 дітей. Так, у селі Коблево в таборі "Салют" були виявлені діти, хворі на кишкову інфекцію і з підозрою на кишкову інфекцію.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 червня у Луганській області сталося масове отруєння дітей. Було госпіталізовано 18 громадян, з яких 15 дітей. За попередньою інформацією, отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.

У Миколаївській області масово отруїлися діти Через отруєння у Луганській обл. до лікарні потрапили ще 2 дитини
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