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Отравление детей в Луганской обл.: число пострадавших снова возросло

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 08:28
Отравление детей в Луганской обл.: число пострадавших снова возросло
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В четверг были госпитализированы еще 11 пострадавших

Число пострадавших от отравления в Луганской области детей возросло до 31. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, пострадали семь взрослых.

"20 июня в Рубежанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализированы 11 человек. Всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек. Отмечалось, что были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. Сообщалось, что все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Как писало РБК-Украина, затем число пострадавших возросло. Количество пострадавших от отравления детей возросло до 22, также были госпитализированы пять взрослых.

Добавим также, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.

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