Отравление детей в Киевской области: прокуратура открыла уголовное производство

Прокуратура также расследует незаконное отчуждение имущества лагеря

Прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по факту отравления 12 детей в частном лагере "Славутич" в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщается, по данному факту внесены сведения ЕГРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность.

Прокуратурой Киевской области установлено, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Напомним, в частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме.