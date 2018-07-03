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В Киевской области в лагере отравились 12 детей, один ребенок в коме

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 15:33
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Состояние девочки квалифицируется как тяжелое

В частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области отравились 12 детей, один ребенок в коме. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения. Указано, что девочка впала в кому, ее состояние квалифицируется как тяжелое.

По состоянию на 5:00 утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы, также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в больницу "Охматдет".

Всего 12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семь.

Добавим, что всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.

2 июля Государственная служба украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере.

 

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Опубліковано Департамент охорони здоров'я Київської ОДА Вівторок, 3 липня 2018 р.

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Теги публикации: Киевская область, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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