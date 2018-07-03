Отруєння дітей у Київській області: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура також розслідує незаконне відчуження майна табору

Прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження за фактом отруєння 12 дітей у приватному таборі "Славутич" вуКиївській області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Як повідомляється, за даним фактом внесено відомості ЕГРДР по 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

В даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.

Крім того, відзначають у прокуратурі, що у провадженні господарських судів розглядаються справи за позовами прокуратури Київської області щодо повернення майна дитячого табору "Славутич" у державну власність.

Прокуратурою Київської області встановлено, що товариство, яке орендує державне майно, незаконно провело його реконструкцію і безпідставно оформило право власності на дитячий табір.

Нагадаємо, в приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі.