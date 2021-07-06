Отравились в ресторане: в больницы Винницы после празднования выпускного попали 17 человек

В Виннице в больницы попали 17 человек. Они 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз - острый энтероколит.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщает местное издание "20 минут", в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.