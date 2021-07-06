Отруїлися в ресторані: в лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей

У Вінниці до лікареннь потрапили 17 людей. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", у закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.