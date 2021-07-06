RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Отруїлися в ресторані: в лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 людей

Автор: РБК-Україна

У Вінниці до лікареннь потрапили 17 людей. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", у закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зросла кількість отруєнь після святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі "Діброва".

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєнняИван Винник