ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отправка гуманитарной помощи из Великобритании в Украину задерживается из-за таможни

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 04:57
Отправка гуманитарной помощи из Великобритании в Украину задерживается из-за таможни Автомобили с гуманитарной помощью в Англии (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Ряд британских благотворительных организаций выразили обеспокоенность тем, что отправка гуманитарной помощи в Украину существенно задерживается. Главная причина кроется в таможенной волоките.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Так, три грузовых автомобиля фонда Lewisham Polish Centre со спальными мешками, подгузниками и предметами гигиены для беженцев застряли в Дувре на два дня из-за проблем с оформлением документов. Вчера фургоны наконец-то попали на паром до Франции, но таможенным брокерам пришлось оформлять на машины туристические визы.

Волонтеры отмечают, что им известно о 13 других грузовиках с медицинским оборудованием от благотворительных организаций, которые все еще не покинули Великобританию после четырех дней попыток получить таможенные документы.

Отправка гуманитарной помощи из Великобритании в Украину задерживается из-за таможниСразу несколько благотворительных организаций призвали правительства Великобритании, Франции и Нидерландов срочно уточнить инструкции для грузовиков, перевозящих гуманитарные грузы через их границы.

В посольстве Нидерландов в Великобритании сообщили, что таможенные процедуры в Нидерландах были временно упрощены для транзита гуманитарной помощи в Украину. Британские чиновники должны рассмотреть вопрос упрощения таможенных процедур для грузов с гуманитарной помощью уже сегодня, 7 марта.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать