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Відправка гуманітарної допомоги з Великобританії в Україну затримується через митницю

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Понеділок 07 березня 2022 04:57
Відправка гуманітарної допомоги з Великобританії в Україну затримується через митницю Автомобілі з гуманітарною допомогою в Англії (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Ряд британських благодійних організацій висловили стурбованість тим, що відправка гуманітарної допомоги в Україну істотно затримується. Головна причина криється в митній тяганині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Так, три вантажні автомобілі фонду Lewisham Polish Centre зі спальними мішками, підгузками та предметами гігієни для біженців застрягли в Дуврі на два дні через проблеми з оформленням документів. Вчора фургони нарешті потрапили на пором до Франції, але митним брокерам довелося оформляти на машини туристичні візи.

Волонтери зазначають, що їм відомо про 13 інших вантажівок з медичним обладнанням від благодійних організацій, які все ще не покинули Великобританію після чотирьох днів спроб отримати митні документи.

Відправка гуманітарної допомоги з Великобританії в Україну затримується через митницюВідразу кілька благодійних організацій закликали уряди Великобританії, Франції та Нідерландів терміново уточнити інструкції для вантажівок, що перевозять гуманітарні вантажі через їхні кордони.

У посольстві Нідерландів у Великобританії повідомили, що митні процедури в Нідерландах були тимчасово спрощені для транзиту гуманітарної допомоги в Україну. Британські чиновники повинні розглянути питання спрощення митних процедур для вантажів з гуманітарною допомогою вже сьогодні, 7 березня.

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