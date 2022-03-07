Відправка гуманітарної допомоги з Великобританії в Україну затримується через митницю

Ряд британських благодійних організацій висловили стурбованість тим, що відправка гуманітарної допомоги в Україну істотно затримується. Головна причина криється в митній тяганині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard .

Так, три вантажні автомобілі фонду Lewisham Polish Centre зі спальними мішками, підгузками та предметами гігієни для біженців застрягли в Дуврі на два дні через проблеми з оформленням документів. Вчора фургони нарешті потрапили на пором до Франції, але митним брокерам довелося оформляти на машини туристичні візи.

Волонтери зазначають, що їм відомо про 13 інших вантажівок з медичним обладнанням від благодійних організацій, які все ще не покинули Великобританію після чотирьох днів спроб отримати митні документи.

Відразу кілька благодійних організацій закликали уряди Великобританії, Франції та Нідерландів терміново уточнити інструкції для вантажівок, що перевозять гуманітарні вантажі через їхні кордони.

У посольстві Нідерландів у Великобританії повідомили, що митні процедури в Нідерландах були тимчасово спрощені для транзиту гуманітарної допомоги в Україну. Британські чиновники повинні розглянути питання спрощення митних процедур для вантажів з гуманітарною допомогою вже сьогодні, 7 березня.