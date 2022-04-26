Отпала голова. В центре Киева убирают скульптуру рабочих, символизирующую дружбу Украины и РФ
Во вторник, 26 апреля, в Киеве проводят демонтаж скульптуры рабочих, символизирующих дружбу Украины и РФ. Работы планируют завершить к вечеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего… - рассказал глава города.
По словам Кличко, вторую скульптурную композицию, установленную рядом, сначала закроют отделочными материалами и впоследствии тоже разберут.
"Там более сложная процедура и это займет больше времени. А к тому же ее можно будет использовать как пространство для экспозиций", - добавляет он.
Ранее сообщалось, что Арку Дружбы народов планируют переименовать.
Напомним, что инициатива демонтажа возникла после нападения России на Украину 24 февраля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.