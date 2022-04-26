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Відпала голова. В центрі Києва прибирають скульптуру робітників, що символізує дружбу України і РФ

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 15:52
Відпала голова. В центрі Києва прибирають скульптуру робітників, що символізує дружбу України і РФ Фото: в Києві демонтують скульптуру робітників (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 квітня, в Києві проводять демонтаж скульптури робітників, що символізують дружбу України і РФ. Роботи планують завершити до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно - коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника… - розповів очільник міста.

За словами Кличка, другу скульптурну композицію, встановлену поруч, спочатку закриють опоряджувальними матеріалами і згодом теж розберуть.

"Там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій",- додає він.

Раніше повідомлялось, що Арку Дружби народів планують перейменувати.

Нагадаємо, що ініціатива демонтажу виникла після нападу Росії на Україну 24 лютого. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київ Арка Дружби народів
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